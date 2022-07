Psg, UFFICIALE l’addio al club

L’addio ora è ufficiale, saluta il Paris Saint-Germain: lo ha comunicato il club transalpino

Mauricio Pochettino non è più l’allenatore del Paris Saint-Germain. Il tecnico argentino lascia quindi da campione di Francia in carica, ma paga la prematura eliminazione in Champions League agli ottavi contro il Real Madrid. La notizia era chiaramente nell’aria, ora il grande candidato per succedergli alla guida dei parigini è Christophe Galtier come anticipato da Calciomercato.it, già campione di Francia con il Lille nel 2020-2021.

A comunicare l’addio di Pochettino è stata proprio la società transalpina attraverso i suoi canali ufficiali:

“Il Paris Saint-Germain comunica di aver interrotto la collaborazione con Mauricio Pochettino. Il club vuole ringraziare Pochettino e il suo staff per il lavoro fatto e augura a lui il meglio per il proprio avvenire”.