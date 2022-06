CM.IT | Panchina Psg: ecco il nome in pole, la verità su Mourinho

Le ultime della redazione di Calciomercato.it sulla panchina del PSG, tutto sulla suggestione Mourinho e sugli altri nomi in corsa

Futuro ancora tutto da decifrare in casa PSG, dove il tema caldo è quello della panchina. La sola vittoria in Ligue 1 non basterà a Pochettino per la riconferma, la dirigenza francese si sta guardando intorno per trovare il suo sostituto.

Nelle scorse settimane, Calciomercato.it ha fatto un primo punto sui papabili per la panchina del Psg: in lista Zidane, Conceiçao, Thiago Motta e altri nomi, ma la situazione è in costante evoluzione. Di recente, ha preso quota anche la suggestione Josè Mourinho. Ma non sarebbe il portoghese il favorito per sedere il prossimo anno in panchina al Parco dei Principi, anzi.

PSG, Galtier il nome numero uno per il dopo Pochettino

È noto come lo ‘Special One’ sia molto stimato da Campos, che sarà il nuovo ds del PSG. Tra i due c’è un rapporto molto stretto, ma non ci sono possibilità che Mourinho lasci la Roma. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, inoltre, ci sono conferme sulla difficoltà di ingaggiare Gallardo. Il tecnico argentino è prossimo all’inizio della stagione con il River Plate, che vorrebbe allenare per un’ultima annata prima del salto in Europa. Da parte sua inoltre ci sarebbero sempre molte perplessità sulla gestione del PSG, ritenuta una squadra difficile da gestire per via della presenza di numerose stelle. Il nome prioritario per la panchina dei parigini, dunque, in questo momento è quello di Christophe Galtier, che in questi anni sulle panchine di Lille e Nizza ha ben figurato dando non poco filo da torcere allo stesso PSG.