L’Inter lo cede subito: l’affare che può sbloccare l’arrivo di Dybala

L’Inter resta attentissima al futuro di Paulo Dybala. I nerazzurri potrebbero presto sbloccare la situazione con un addio immediato

L’Inter sta facendo la voce grossa sul calciomercato e si è già portata avanti con diverse operazioni ufficiali, su tutte quella che ha riportato a Milano Romelu Lukaku.

I nerazzurri, però, non hanno nessuna intenzione di fermarsi qui e tengono il mirino puntato verso il colpo Paulo Dybala. L’ormai ex Juventus, arrivati al 5 luglio, non ha ancora una squadra e il pressing dei nerazzurri resta il più concreto per la Joya che completerebbe un attacco stellare per Simone Inzaghi. L’affare, però, ancora non è decollato, non definitivamente. Bisogna trovare la quadra con Jorge Antun e soprattutto sistemare le uscite, per far spazio a un colpo sensazionale per l’Inter. Ma attenzione anche alla (complicata) pista Napoli. Il nome giusto per salutare la Beneamata dovrebbe essere quello di Alexis Sanchez.

Sanchez fa spazio per Dybala: l’intreccio per la Joya all’Inter

È così ormai da diversi giorni: vendere per comprare, questo il diktat della sostenibilità in casa Inter. E da settimane è chiaro che il profilo a lasciare l’Inter sarà Alexis Sanchez. Il cileno non ha trovato lo spazio desiderato agli ordini di Inzaghi e l’arrivo di Lukaku ha ulteriormente ristretto le possibilità. C’è forte il pressing del Flamengo che potrebbe presto diventare concreto. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, infatti, la volontà del club brasiliano è di affiancare l’ex Arsenal a Gabigol e formare un duo di tutto rispetto in attacco. Inoltre, l’infortunio a Bruno Henrique potrebbe accelerare le cose e il Flamengo potrebbe essere disposto a pagare l’intero stipendio di Sanchez, da 7 milioni a stagione. Intanto Marotta tiene vivi i contatti con Jorge Antun: con l’addio del cileno l’affare Dybala potrebbe davvero avere la svolta decisiva.