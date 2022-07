Calciomercato Juventus, ecco l’esito del contatto per Zaniolo

Novità legate a Nicolò Zaniolo: contatti continui per il giocatore della Roma, che piace tanto alla Juventus

Nicolò Zaniolo è uno dei nomi caldi del calciomercato italiano. Il giocatore classe 1999 di proprietà della Roma può davvero lasciare la Capitale in questa sessione.

E’ stato accostato al Milan ma la squadra che segue da più tempo il talento ex Inter è la Juventus di Massimiliano Allegri. Torino resta chiaramente la destinazione più probabile di Zaniolo, in caso di addio alla Roma.

Calciomercato Roma, incontro Pinto-Vigorelli per Zaniolo

Questi sono davvero giorni importanti, giorni in cui si sta scrivendo il futuro dell’italiano: oggi Tiago Pinto ha avuto un nuovo colloquio, telefonico, con Vigorelli, l’agente di Zaniolo. I dialoghi sono continui: serve trovare la quadratura del cerchio per un giocatore, che viene valutato, più di 40 milioni di euro. La Juventus resta dunque in attesa di segnali.

La voglia di portarlo a Torino da parte dei bianconeri – non è un segreto – è tanta ma la Roma, al momento, non ha intenzione di accettare contropartite tecniche. La trattativa dunque è in evoluzione e non ci sono ancora gli accordi totali.