ESCLUSIVO | Calciomercato Milan, Asensio resta in lista: la situazione

Milan a caccia di un colpo top per la trequarti: in lista c’è anche Marco Asensio del Real Madrid

Sotto contratto sino al 2023, il futuro di Marco Asensio al Real Madrid resta tutto da scrivere. Il maiorchino non rappresenta un elemento fondamentale nella rosa di Carlo Ancelotti, ma la sua permanenza in quel di Madrid resta un’incognita.

Il nome di Asensio piace da tempo al Milan, su di lui il club rossonero sta lavorando da molto. Il Milan infatti cerca (almeno) un profilo di grande livello per la trequarti e Asensio resta un nome da considerare. Anche perché, come raccontato da Calciomercato.it mesi fa, il giocatore è attratto da un’esperienza in Serie A e il Milan resta una pista percorribile.

Nel pomeriggio, a Casa Milan, Paolo Maldini si è incontrato con l’avvocato Beppe Bozzo. Un incontro di oltre due ore con quello che in passato è stato anche il rappresentante di Asensio. Come raccolto da Calciomercato.it, Asensio è un nome su cui il Milan sta lavorando da novembre scorso: il giocatore piace molto, ma al momento le richieste sono troppo alte, non idonee per gli standard del Milan. Assodato però che il Milan tenga il giocatore agli apici della propria lista che comprende i possibili innesti sulla trequarti.

#Milan – Dopo più di due ore è terminato l’incontro a Casa Milan tra l’avvocato Bozzo e la dirigenza rossonera @calciomercatoit @MilanLiveIT pic.twitter.com/osbnKLk2aq — Martin Sartorio (@MartinSa1988) July 5, 2022