CM.IT | Milan in contatto con Asensio: la situazione col Real Madrid

Svolta importante in ottica calciomercato Milan. I rossoneri vogliono regalare a Pioli un big come Asensio del Real Madrid. Contatti avviati

Dopo lo straordinario affare Theo Hernandez e il prestito di Brahim Diaz, il Milan ha deciso di tornare a pescare in casa Real Madrid. I rossoneri devono rinforzare la corsia destra del loro attacco e hanno identificato l’obiettivo ideale per età, caratteristiche ed esperienza internazionale: si tratta di Marco Asensio.

Il Milan ha già fatto partire i contatti per avviare una trattativa che si preannuncia certamente complessa, ma non impossibile. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, lo spagnolo è intrigato da un’avventura in Serie A, e le condizioni economiche per un suo trasferimento ci sarebbero. Asensio guadagna con i blancos circa 5 milioni di euro netti bonus compresi, una cifra che, con l’aiuto del famoso Decreto Crescita, i rossoneri potrebbero raggiungere per regalare un top player a Pioli e per convincerlo ed anticipare l’inevitabile concorrenza dei club della Premier League inglese.

Calciomercato Milan, il Real Madrid chiede 40 milioni per Asensio

Il Real Madrid, da parte sua, partirà da una richiesta di circa 40 milioni di euro per il suo cartellino, ma la scadenza del contratto del giocatore, datata giugno 2023, imporrà di negoziare al ribasso. L’esterno offensivo iberico, autore di dieci reti in questa stagione tra cui quella in Champions contro l’Inter, non è più un titolare nello scacchiere di Ancelotti, e la prevedibile faraonica campagna acquisti delle merengues gli sottrarrà ulteriormente spazio. L’operazione Milan piace e Paolo Maldini tenterà di ripetere l’affarone fatto con Theo Hernandez. I suoi buoni uffici con i dirigenti di Concha Espina potrebbero essere decisivi in tal senso.