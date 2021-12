Le ultime su probabili formazioni e novità di calciomercato in vista di Milan-Napoli, gara della 18a giornata di Serie A in programma domenica sera a San Siro

Le ‘anti Inter‘ si sfidano a San Siro. Nella prestigiosa cornice milanese, domenica sera alle 20.45, Milan e Napoli cercheranno punti fondamentali per non allungare ulteriormente la distanza dai nerazzurri, che stasera incontreranno la Salernitana in terra campana nella 18a giornata di Serie A.

In vetta in modo alternato per buona parte del girone di andata, dopo alcuni risultati negativi, ora rossoneri e azzurri sono costretti a rincorrere la formazione di Inzaghi, lanciata verso lo ‘Scudetto d’Inverno’ complici due gare alla portata. Calciomercato.it fa il quadro sulla super sfida di domenica: le ultime tra campo e calciomercato su Milan-Napoli, con le novità sulle probabili formazioni e i rinnovi di Insigne e Kessie.

Milan-Napoli, le probabili formazioni: speranza per Giroud e Zielinski

In casa Milan, Stefano Pioli ritrova Giroud, che si avvia verso il pieno recupero. Il francese si è allenato in gruppo e potrebbe quindi essere disponibile per il match di domenica. Quasi nulle, invece, le possibilità di vedere in panchina Leao. Sulla corsia destra della difesa, intanto, Florenzi sorpassa Kalulu per la maglia da titolare.

Molto complicata la situazione del Napoli. L’infermeria continua a essere piena e Luciano Spalletti deve fare i conti con altre assenze eccellenti. Juan Jesus ha spaventato gli azzurri nelle ultime ore, ma dovrebbe comunque essere a disposizione per domenica sera. A centrocampo, invece, dovrebbe recuperare Piotr Zielinski, ma restano i dubbi sulla presenza di Insigne, Mario Rui ed Elmas. La punta centrale sarà nuovamente Dries Mertens. Queste le probabili formazioni di Milan-Napoli:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

Arbitro: Davide Massa.

Calciomercato Milan e Napoli, le ultime sui colpi di gennaio

In vista di gennaio, entrambe le dirigenze cercano rinforzi in difesa. Milan e Napoli potrebbero sfidarsi per Bremer del Torino, ma devono fare i conti con le richieste di Cairo, che vuole circa 30 milioni di euro per farlo partire. In assenza di proposte irrinunciabili dall’Italia e dall’estero a gennaio, la cessione del calciatore verrà rimandata alla prossima estate.

I rossoneri, intanto, puntano anche Botman del Lille, ma anche in questo caso devono scontrarsi con le cifre ingenti dell’eventuale affare. Come appreso da Calciomercato.it, il Milan ha rivelato all’entourage del calciatore di non avere budget sufficiente per prenderlo a gennaio. La valutazione da 30-35 milioni di euro fatta dal Lille è ritenuta eccessiva dai milanesi. Al momento, inoltre, è molto difficile pensare di prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Maldini e Massara proseguono i contatti con la Fiorentina per Milenkovic, ma Commisso non è intenzionato a perderlo in inverno.

Dopo la cessione del deludente Manolas, anche il Napoli cerca una buona alternativa ai titolari della difesa. Tra i nomi caldi figurano Jhon Lucumi, centrale classe 1998 del Genk, il 27enne Yerri Mina dell’Everton e il 24enne Felix Uduokhai dell’Augusta. Tuttavia, non sembra da escludere il ritorno di Luperto, attualmente in prestito all’Empoli.

Calciomercato Milan e Napoli, Kessie e Insigne: problema rinnovi

Proseguono i problemi sul fronte rinnovi per Insigne e Kessie, entrambi in scadenza a fine stagione. De Laurentiis continua a contattare il capitano del Napoli, che dal Toronto ha ricevuto un’offerta da 20 milioni di dollari lordi a stagione, qualcosa come circa 11 milioni di euro netti all’anno per i prossimi 3 anni. Impossibilitato a pareggiare tali cifre, il presidente può approdare a un’offerta di 4 milioni netti a stagione per fargli concludere la carriera in azzurro.

In una fase di stallo resta anche la trattativa per il rinnovo di Kessie. Il centrocampista al momento percepisce circa 2,2 milioni di euro e, forte degli interessi di svariati club europei, chiederebbe circa 7 milioni stagione. Al momento i rossoneri non sono ancora riusciti ad accontentarlo. Tra campo e mercato, dunque, con l’avvicinarsi dell’inverno si surriscaldano gli ambienti di Milan e Napoli.