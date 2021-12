Calciomercato Milan, ecco il primo rinforzo per Pioli: ritorno alla base

Il Milan ha bisogno di innesti a gennaio, particolarmente in alcune zone delicate del campo: la mossa per regalare il primo colpo a Pioli

Il Milan viene da un periodo non brillantissimo, ma non può fermarsi. A San Siro, domenica sera, arriva una sfida di altissima classifica con un Napoli altrettanto in difficoltà. Per i rossoneri l’imperativo categorico è vincere per non far scappare l’Inter, dopo il sorpasso in vetta dei nerazzurri.

I punti nella corsa scudetto iniziano a farsi pesanti, il Milan ha iniziato a perdere qualcosa per strada anche a causa di una lunga sequela di infortunati che hanno complicato i piani. Il Diavolo è ancora lì, ma a gennaio è chiamato ad intervenire sul mercato. Serve di sicuro qualcosa in difesa, come raccontato da Calciomercato.it il Milan ci prova per Botman ma per ora la richiesta del Lille è alta. Ma la retroguardia, per ovviare all’infortunio di Kjaer, non è l’unico reparto in cui c’è bisogno di rinforzi. Anche tra centrocampo e attacco la situazione non è particolarmente florida.

Calciomercato Milan, Adli torna subito: la chiave

Brahim Diaz, limitato dal Covid e da altri piccoli acciacchi, non ha ritrovato livelli eccelsi di rendimento, a centrocampo a gennaio Kessie e Bennacer saluteranno la compagnia per un mese per la coppa d’Africa. Ecco perché si pensa seriamente all’arrivo anticipato di Yacine Adli dal Bordeaux.

Il francese è stato acquistato quest’estate ma lasciato in prestito alla sua squadra per un altro anno. Le problematiche di questo periodo suggerirebbero però di provare a forzare i tempi. Ecco perché, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan sta dialogando con la dirigenza dei ‘Girondins’ per rivedere i termini dell’accordo e lasciarlo approdare in rossonero con sei mesi di anticipo rispetto a quanto pattuito in estate. Maldini e Massara sono al lavoro, ma non sarà facile convincere il Bordeaux, che in Ligue 1 non se la passa in buone acque (è al 15esimo posto). Pioli, in ogni caso, ha bisogno più che mai di qualità e quantità in mezzo.