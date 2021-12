Calciomercato Milan, colpo scudetto e sgarbo all'Inter | Trattativa avviata

Il Milan pensa al futuro e potrebbe presto mettere a segno un colpo importante per la sua difesa sul calciomercato. Il calciatore si avvicina, pronto lo sgarbo all’Inter

Giravolte, ribaltoni e trattative improvvise. È quello che amiamo del calciomercato e le sorprese che ci regala, anche se i fondi non sono così tanti, lo rendono un momento emozionante e interessante. Come il calcio del resto.

Tra ormai pochi giorni avrà il via la sessione di gennaio e il Milan ha ben chiaro il suo obiettivo nelle prossime settimane. Dopo l’infortunio a Simon Kjaer, Stefano Pioli si è trovato a dover fare i conti con l’assenza di una pedina fondamentale per i suoi nella lotta per lo scudetto. Paolo Maldini, però, vuole accontentare il tecnico e alimentare le chance scudetto e per farlo desidera mettere a segno un nuovo acquisto in difesa. Uno dei profili nel mirino dei rossoneri è Malang Sarr. Il giovane difensore classe 1999 ha grandi qualità, ma senza avere la possibilità di esprimerle al Chelsea, visto il bassissimo minutaggio totalizzato in questa stagione. Il duttile centrale è pronto a lasciare i Blues e l’Italia sembra essere decisamente interessata.

Calciomercato Milan, Sarr per la difesa: sgarbo all’Inter

Il difensore è in uscita dal Chelsea ed è stato accostato all’Inter in diverse occasioni nell’ultimo periodo. Sarr, infatti, ha caratteristiche ideali per interpretare al meglio un sistema di gioco a tre, ma la sua duttilità e le sue recenti esperienze lo rendono un calciatore importante anche a quattro. In realtà, secondo quanto riporta oggi ‘TuttoSport’, a essere in pole position sarebbe il Milan. I rossoneri sono pronti a completare l’assalto, sfruttando anche gli ottimi rapporti con il Chelsea, portando così il calciatore in Italia già a gennaio. Dalla corsa scudetto al calciomercato: Inter e Milan continuano a sfidarsi, ma stavolta ad avere la meglio potrebbero essere i rossoneri. E Sarr, da una parte o dall’altra, potrebbe far pendere l’ago della bilancia in prospettiva titolo.