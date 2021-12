Calciomercato Inter, rescissione Eriksen | Data e nuovo club svelati

L’Inter si appresta a conoscere il destino di Christian Eriksen, con l’addio che appare inevitabile: ecco il nuovo club

È stato il momento più brutto degli ultimi Europei, pochi minuti che hanno cambiato radicalmente la vita di uno dei calciatori più forti della Serie A.

Christian Eriksen si era presentato ad Euro 2020 da campione d’Italia in carica, avendo vinto lo scudetto da protagonista con la maglia dell’Inter. Da quel malore in campo, però, tutto è cambiato: il trequartista danese non ha più potuto giocare e a Milano ci è tornato solamente per salutare i compagni in diverse occasioni. Non lo ha mai avuto Simone Inzaghi, che probabilmente avrebbe fatto grandi cose con una mente come quella di Eriksen in mezzo al campo. Ora i nerazzurri si apprestano a conoscere quale sarà il futuro dell’ex Tottenham.



Calciomercato Inter, addio Eriksen | Ipotesi Odense per il futuro

Secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, entro la fine dell’anno il CONI dichiarerà Eriksen non idoneo all’attività sportiva agonistica in Italia: una notizia a cui in casa Inter sono pronti da diversi mesi ormai. L’ufficialità, però, porterà alla rescissione del contratto del danese e all’addio definitivo al club meneghino: l’ex Tottenham potrà così cercare una nuova sistemazione per il proprio futuro.

In altri paesi europei, infatti, è consentito praticare attività sportiva agonistica anche nelle condizioni in cui versa Eriksen. Tra questi c’è anche la Danimarca e nel futuro potrebbe esserci un ritorno alla sua amata Odense: il club della città in cui vive il trequartista, che nelle ultime settimane è tornato a fare allenamenti blandi proprio sui campi della società danese. La dirigenza dell’Odense ha già aperto al suo ritorno in campo. Una pessima notizia per i nerazzurri, quella dell’addio di Eriksen, ma una bella notizia per gli amanti del calcio: il trequartista potrebbe tornare a giocare, anche se in Danimarca.