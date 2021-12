CM.IT | Milan, gli ostacoli per Botman: offerta ufficiale in arrivo

Il Milan in pressing per Sven Botman già per gennaio. Una soluzione decisamente intrigante per la difesa rossonera, ma con degli ostacoli. Il punto della situazione sul centrale

Il calciomercato di gennaio si avvicina e le big non vogliono farsi trovare impreparate, ognuna con le sue necessità. Il Milan un po’ di più, dopo aver perso, causa infortunio, un leader come Simon Kjaer.

Il centrale danese andrà sostituito, non ci sono dubbi, ma allo stesso tempo i rossoneri dovranno convivere con i paletti economici e i limiti che la società dovrà rispettare. Uno dei nomi sul tavolo per i milanesi è quello di Sven Botman. Stiamo parlando di un difensore classe 2000, in forza al Lille, che da diverse stagioni sta dimostrando il suo valore in Francia e sulla scena internazionale. Un calciatore affidabile, anche considerando la giovane età, e dal fisico più che prestante, considerando i 195 cm di altezza che lo caratterizzano. Insomma, su Botman ormai di dubbi ce ne sono pochi e il Milan è sul calciatore da tempo, come vi abbiamo riportato anche negli ultimi giorni. Nel calciomercato, però, non tutti i desideri si realizzano, neanche in periodo natalizio. Diversi ostacoli si affacciano per l’olandese e potrebbero portare il ragazzo lontano dall’Italia, come dalla Francia.

Calciomercato Milan, Botman più lontano: problemi di budget e assalto dalla Premier

Botman interessa, dunque, lo ribadiamo. Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, però, il Milan ha rivelato all’entourage del calciatore di non avere budget sufficiente per prenderlo a gennaio. Ma non è solo questo il problema per il buon esito di questa trattativa. I rossoneri giudicano eccessiva la valutazione del Lille, che si aggira sui 30-35 milioni di euro. Al momento, è molto difficile pensare a una formula che possa far decollare l’affare: il prestito con diritto di riscatto pare impossibile per un calciatore in rampa di lancio e con il Lille pronto a disputare gli ottavi di Champions League.

Come non bastasse, a breve dovrebbe arrivare un’offerta ufficiale da parte del Newcastle, pronto a grande acquisti per aumentare il livello della rosa, dopo il cambio di proprietà. Per questo, ad oggi, la Premier League rappresenta la destinazione più probabile per il ragazzo con buona pace del Milan. Botman si allontana dai rossoneri e fa un passo verso il Newcastle, ma Paolo Maldini non vuole restare a mani vuote e un colpo a gennaio ce lo aspettiamo, proprio lì al centro della difesa.