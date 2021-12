CM.IT | Calciomercato, per Bremer sfida Milan-Napoli: tempistiche e cifre

Gleison Bremer protagonista del calciomercato: Milan e Napoli sul centrale del Torino, le ultime di Calciomercato.it

Gleison Bremer ancora sulla copertina di questa sessione di trattative. Ormai non è più un mistero e il fitto colloquio tra l’intermediario Paolo Busardò e il presidente del Torino Urbano Cairo, intercettato oggi in uno degli hotel milanesi dove già impazza il mercato, conferma come più di qualcosa si sia già mosso per il difensore centrale brasiliano arrivato nell’estate del 2018 grazie ad una intuizione e anche ad un colpo di fortuna di Gianluca Petrachi.

L’allora ds del Torino era sulle tracce di Verissimo e stava lavorando con il Santos a questo obiettivo, ma qualche complicazione di troppo, oltre ad una quotazione da 10 milioni, fece virare il dirigente granata verso l’Atletico Mineiro e Gleison Bremer, preso per una cifra di poco inferiore ai 6 milioni. Da quando è arrivato l’ascesa del rendimento di Bremer in Italia è stata costante: questo è il suo quarto campionato, ha giocato 80 partite e segnato 10 gol in Serie A (12 comprese le Coppe), che per un difensore non sono pochi. Lo stesso Petrachi, intervenuto a CMIT TV mercoledì sera, è tornato su Bremer commentando: “Quando è arrivato a Torino in tanti si sono messi a ridere. Io credo che sia stato molto sottovalutato. Sa fare tutto, è un marcatore, è più un Chiellini che un Bonucci. E’ un giocatore cattivo e caparbio, chi lo prende fa un affare. Dovessi andare in un top club, Bremer sarebbe uno dei primi giocatori che porterei con me”.

Le riflessioni più concrete su Bremer le stanno facendo il Milan e il Napoli. Ed ecco i due scenari favoriti dall’apertura che in qualche modo Urbano Cairo ha dato sulla possibilità di riflettere di fronte ad una offerta clamorosa per il centrale brasiliano. Tradotto: in assenza di proposte irrinunciabili dall’Italia e dall’estero, la cessione del calciatore verrà rimandata alla prossima estate. “Bremer seguito da Milan e Inter? Non ho parlato con nessun club, è un nostro giocatore e resterà con noi fino a fine stagione” la promessa pubblica del patron dei granata, intercettato dai cronisti di calciomercato.it all’uscita dell’assemblea di Lega.

Calciomercato Torino, sfida Napoli-Milan per Bremer

Sappiamo che nella testa del presidente del Torino la quotazione di Bremer si aggira sui 30 milioni, ma si può verosimilmente dire che a 25 l’operazione potrebbe essere chiusa. E pensare che qualche mese fa era piovuta una offerta da 15 milioni dal Fulham, ma respinta anche perché era stato il giocatore stesso a dire di voler rimanere a Torino. Non ha ragionato affatto male Bremer, visto che per lui si sta aprendo il mercato delle big in Italia, un Paese e un campionato che il ventiquattrenne di Itapitanga, nello stato di Bahia, ama molto. Il Milan sta valutando una serie di opzioni compreso il ritorno di Caldara per ovviare alla assenza di Kjaer che non rientrerà per questa stagione: bene, il brasiliano ora agli ordini di Juric piace davvero tanto.

Il Napoli deve affrontare il dopo Manolas, visto che il difensore greco è appena tornato a casa, all’Olimpiacos. Anche per Spalletti come per Pioli, Bremer sarebbe una soluzione affidabile e come spesso si dice per il mercato di gennaio, congeniale visto che prendere giocatori già abituati alla Serie A è considerato un valore non da poco nella sessione invernale. I colloqui di questa mattina tra Busardò e Cairo vanno esattamente nella direzione di un addio di Bremer alla maglia granata. A questo punto bisogna solo capire quando e chi tra Milan e Napoli darà l’accelerata decisiva, sempre che tra le due non si infili un’altra pretendente magari, finora, sotto traccia. Perché il mercato, alla fine, lo vince chi arriva primo sull’obiettivo.