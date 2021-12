CM.IT | Milan, la Fiorentina non cambia idea su Milenkovic: le ultime

Calciomercato.it ha raccolto informazioni su Nikola Milenkovic, in Italia ambito da Milan e Juventus. Il difensore serbo è legato ai viola fino a giugno 2023

Non quanto Vlahovic, ma Nikola Milenkovic è comunque uno degli elementi chiave della bella Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il serbo è un intoccabile della difesa e in questa prima parte di stagione ha dimostrato di poter ambire a livelli più alti.

Calciomercato Milan, la Fiorentina non cede Milenkovic a gennaio

Come Vlahovic, il suo futuro è destinato ad essere lontano da Firenze. Forse però ancora in Italia, con Milan e Juventus da tempo sulle sue tracce. Al momento più i rossoneri, con le informazioni raccolte da Calciomercato.it che confermano recenti contatti tra la dirigenza del ‘Diavolo’ e quella della Fiorentina, comunque non intenzionata a privarsene a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Mazzarri nelle sabbie mobili, Gattuso-Cagliari: la verità

A dire il vero nemmeno il classe ’97 nativo di Belgrado vuole abbandondare la barca a stagione in corso, mentre a conclusione di essa opterà per la miglior scelta possibile per il suo futuro. Tra lui e il club di Commisso esiste una sorta di gentlemen agreement per la separazione a giugno, un accordo raggiunto durante la trattativa per rinnovo fino al 2023 dell’agosto scorso. Quando Milenkovic è stato a un passo dall’addio, direzione West Ham, prima di fare retromarcia decidendo di proseguire l’avventura a Firenze, con la ‘promessa’ appunto di un trasferimento all’inizio dell’estate 2022.

LEGGI ANCHE >>> VIDEO CM.IT | Record e top club: Vlahovic insaziabile! Le ultime sul suo futuro

LEGGI ANCHE >>> Champions League | Il nuovo sorteggio: incubo Inter, il Villarreal per la Juventus

Calciomercato Milan e Juventus, rischio asta per Milenkovic

Milenkovic potrebbe essere il rinforzo ideale per la retroguardia di un Milan in verità già alla ricerca di un rinforzo per ottemperare all’uscita di scena causa infortunio di Kjaer. Per il serbo occhio però sempre alla Juventus e ai club inglesi, dal sopracitato West Ham ad altri di maggiore importanza. A giugno prossimo può quindi scatenarsi una vera e propria asta per il suo cartellino, che la Fiorentina pagò 5 milioni di euro nel luglio 2017.