CM.IT | Mazzarri nelle sabbie mobili, Gattuso-Cagliari: la verità

Anche con Mazzarri, la classifica del Cagliari è preoccupante: si torna a parlare di Gattuso, ma la pista è complicatissima

Il Cagliari cade rovinosamente in casa dell’Inter, lanciatissima e inarrestabile in campo. Lo ha ammesso Mazzarri, della forma “stratosferica” dei nerazzurri che in questa condizione diventano quasi imbattibili. Ma c’è modo e modo di perdere, visto che solo Cragno ha evitato una goleada ben peggiore del 4-0 finale.

“Non mi è piaciuto quasi niente della partita. Siamo una squadra che si deve salvare e abbiamo fatto un fallo in tutta la partita. Dobbiamo essere cattivi e veementi, non abbiamo vinto un contrasto: sono incavolato nero. Dopo il 2-0 ci siamo sciolti, non lo accetto“, le parole di Mazzarri nel postpartita. La situazione è preoccupante, nelle ultime nove partite il Cagliari ha fatto 4 punti frutto di 4 pareggi e 5 sconfitte. La classifica dice ancora 10 punti in 17 partite e penultimo posto a pari punti con il Genoa e appena due lunghezze sulla Salernitana. Per ora la cura Mazzarri non ha per niente funzionato, 9 punti in 14 partite è un ritmo non da salvezza.

Cagliari sempre più giù, suggestione Gattuso ma pista impossibile: ecco perché

In ogni caso, al momento l’allenatore toscano non sembra a rischio esonero, ma ora il cambio di rotta serve davvero. In settimana c’è la sfida di Coppa Italia con il Cittadella, che vale poco se non per ritrovare un minimo di fiducia contro una squadra settima in Serie B, dal momento che la vittoria manca praticamente da due mesi. Intanto qualche nome è tornato a circolare, in primis quello suggestivo di Gennaro Gattuso. L’ex allenatore del Napoli era stato già sondato, le indiscrezioni c’erano ma la pista sarebbe proibitiva. ‘Ringhio’ – come raccolto da Calciomercato.it – non accetterebbe la destinazione, una squadra in questa situazione di classifica e con ambizioni al massimo di salvezza.

Gattuso, ancora fermo dopo la fine dell’esperienza col Napoli e la Champions scappatagli da sotto il naso all’ultima giornata, vorrebbe qualcosa di diverso, lottare per traguardi un po’ più importanti. Aveva già declinato l’interesse del Genoa, sarà lo stesso anche con il Cagliari. Che ora aspetta e spera nella partita di sabato contro l’Udinese, sperando che stasera lo Spezia non faccia punti a Roma. Con i bianconeri di Cioffi – più tranquilli ma comunque bisognosi di punti – diventa un’altra partita fondamentale, da non sbagliare assolutamente.