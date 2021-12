Mazzarri durissimo: “Così non è accettabile! Questa Inter è imbattibile”

Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa dopo la sonora sconfitta del Cagliari a San Siro contro l’Inter

Cagliari travolto dall’Inter nel posticipo di San Siro. L’ex Walter Mazzarri non cerca scuse e boccia la sua squadra al termine del match in conferenza stampa. Sconfitta sonora e parole pesanti da parte del tecnico dei sardi: “Qui a San Siro con l’Inter si può perdere ma non in questo modo. Dopo il 2-0 ci siamo sciolti come neve al sole. Loro sul 4-0 erano ancora affamati e rincorrevano ogni pallone. Se ci vogliamo salvare non possiamo giocare in questo modo, senza fame e cattiveria. E’ una serata stortissima per noi, domani ne parlerò con la squadra perché così non va bene. Non posso accettare una prestazione del genere, così passiva e senza determinazione. Bisogna cambiare rotta velocemente”.

INTER DA SCUDETTO – “L’Inter ha giocato con una ferocia incredibile, mi ha davvero impressionato. Rincorrevano ogni pallone come se fosse l’ultimo, vincevano tutti i duelli. Sono stati praticamente perfetti, hanno dei grandi giocatori in tutti i reparti. Da quando sono a Cagliari non ho mai affrontato una squadra così… Noi ci abbiamo messo del nostro, sicuramente, ma ho visto un’Inter praticamente imbattibile giocando con grande sicurezza”.