Si accende il valzer degli allenatori in Serie A dopo l’addio di Conte all’Inter. Allegri tra Juve, Inter e Real Madrid: tutti gli aggiornamenti live

Antonio Conte ha dato il via all’effetto domino nel valzer degli allenatori che sta catalizzando l’attenzione in Serie A e nel panorama europeo. Il divorzio tra l’ex Ct della Nazionale e il club nerazzurro lascia un vuoto sulla panchina dei campioni d’Italia, con Marotta che non perde le speranze per Massimiliano Allegri e rilancia la sfida alla Juventus che resta in pole. Sul mister toscano c’è anche il pressing del Real Madrid, che sta vagliando anche il profilo di Conte oltre a quello di Raul. Nella tarda serata di mercoledì è arrivata infatti la separazione tra ‘Zizou’ e i ‘Blancos’ con la decisione del francese di salutare Madrid. Lo stesso Zidane resta comunque nei radar dell’estimatore Agnelli in alternativa ad Allegri. Intanto, Simone Inzaghi è vicino al rinnovo con la Lazio dopo il vertice con il patron Lotito. Sfumerebbe quindi la pista Inter per l’allenatore piacentino. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LIVE

Ore 8.00 – Si è chiuso positivamente l’incontro a cena tra Simone Inzaghi e Lotito: è infatti a un passo il rinnovo del tecnico – tra le opzioni per l’Inter – con i biancocelesti.

Ore 7.00 – Allegri resta il primo nome della Juve. Ma le dimissioni di Zidane (storico sogno di Agnelli) potrebbero cambiare alcuni equilibri, con effetti immediati sul valzer delle panchine italiane. Il livornese, infatti, ha sempre considerato la destinazione spagnola la sua prima opzione. Per questo, prima di dare il via libera ai bianconeri, vuole conoscere le strategie e le scelte del Real. Conte e Raul restano gli altri due candidati forti, ma serviranno altri due-tre giorni per scoprire le intenzioni di Perez.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI