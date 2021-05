L’Inter ci riprova per Simone Inzaghi, fin dall’inizio primissa alternativa ad Allegri per il post Conte

Tullio Tinti di nuovo nella sede dell’Inter. Oltre che di Bastoni, Ranocchia e Darmian, Tinti farebbe parte anche dell’entourage di Simone Inzaghi. A tal proposito, si registra un rilancio ‘disperato’ dei nerazzurri per il tecnico che non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con la Lazio nonostante l’accordo di massima raggiunto nella serata di ieri con il presidente Lotito. Dalla Lazio filtra la consapevolezza di un potenziale inserimento dell’Inter e si attende ancora di mettere tutto nero su bianco. In lizza per il post Conte ci sono Maurizio Sarri (tra condizioni e ostacoli), Sinisa Mihajlovic e altri profili al momento più suggestioni che altro.