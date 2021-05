Sarri non entusiasma troppo l’Inter, nella fattispecie Marotta, ma per il dopo Conte l’obiettivo rimane un big e lui lo è. Pressing per Mihjalovic

In casa Inter il tema resta uno solo, il successore di Antonio Conte. Sfumate la prima scelta Allegri e l’alternativa Simone Inzaghi, in queste ore si parla con insistenza di un possibile approdo in nerazzurro di Maurizio Sarri. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, da ieri l’agente del tecnico – Fali Ramadani – è a Milano anche se fin qui non risulta essere stato approfondito alcun discorso con l’Inter riguardante appunto Sarri. Al quale, però, l’idea di un approdo in nerazzurro stuzzica molto, nonostante ci siano delle perplessita in merito a una rosa poco congeniale (come del resto lo erano quelle di Chelsea e Juventus, dove ha comunque portato a casa dei trofei) alla sua idea di calcio.

C’è poi da risolvere il ‘nodo’ Juve. C’è una penale di 2,5 milioni in suo favore e in scadenza a fine mese nel caso in cui – come avverrà – i bianconeri non esercitassero l’opzione rinnovo fino a giugno 2022. Sempre secondo quanto raccolto, Sarri prima eventualmente di accettare l’Inter chiederebbe delle ‘garanzie’ circa l’acquisto di qualche rinforzo per poter modellare un po’ la rosa a sua immagine e somiglianza.

Va detto che in casa Inter il suo nome non entusiasma troppo, specie Marotta, trovando del terreno fertile solo con il Ds Ausilio, in ottimi rapporti con Ramadani. Serve però un nome ‘forte’ per il dopo Conte e Sarri, pur sapendo che il suo arrivo significherebbe ‘rivoluzione’ sul piano tecnico-tattico e non solo, lo è. Al momento l’altro nome più ‘credibile’ per la panchina interista è Sinisa Mihajlovic. L’agente del serbo ha un grande feeling col sopracitato Ausilio e sta spingendo tanto per (ri)portare il suo assistito ad Appiano. Paulo Fonseca, l’altro ex Conceiçao (e gli altri ex Stankovic e Cambiasso, giusto perché a questo punto non si può escludere davvero nulla) molto più dell’extrema ratio.