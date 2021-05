Calciomercato Inter, Conte in pole per il Real Madrid | Zidane al PSG

Antonio Conte sembra essere il favorito numero uno per la panchina del Real Madrid: e il futuro di Zidane sembra essere in Francia

L’Inter ha detto addio ad Antonio Conte in modo ufficiale: è arrivata la rescissione consensuale del contratto del tecnico. Il suo futuro, inoltre, non dovrebbe essere in Serie A. Per lui si profila l’ipotesi estero, sempre più concreta. Non è ancora decisa la sua destinazione, anche se si fanno sempre più insistenti le voci che lo vedono al Real Madrid. Notizie che vengono alimentate dalla Spagna, con Zinedine Zidane sempre più in vicino alla conclusione del suo secondo ciclo madridista.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Inter, Pistocchi: “Conte non era d’accordo col progetto. Prenderei Sarri”

Calciomercato, dalla Spagna: Conte al Real Madrid al posto di Zidane

Secondo quanto riferito da ‘ElGolDigital.com‘, infatti, Florentino Perez proporrà la panchina del Real Madrid a Conte dopo l’addio di Zidane. Con ‘Zizou‘ nei prossimi giorni potrebbe esserci il divorzio definitivo, anche con le sue dimissioni. E l’ex allenatore dell’Inter non disdegnerebbe la destinazione Madrid, anzi. Potrebbe dargli la possibilità di vincere ulteriori titoli e a questo punto sarebbe in pole per sostituire Zidane. Quest’ultimo andrebbe, invece, al PSG con l’addio di Mauricio Pochettino. Facendo così sfumare la Juventus e la Francia.