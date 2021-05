Antonio Conte lascia ufficialmente l’Inter dopo due stagioni: è arrivato l’accordo sulla buonuscita, ma soprattutto nell’addio c’è una clausola fondamentale per il futuro dell’ex ct

La notizia di giornata è stato senza dubbio l’addio di Antonio Conte all’Inter. In un 26 maggio in cui ci sono state comunque altre due ufficialità pesantissime come il divorzio Juventus-Paratici e Milan-Donnarumma, a rubare la scena resta la separazione tra il tecnico salentino e i nerazzurri. Oltre al toto-successore per la panchina dei freschi campioni d’Italia, che sognano Allegri anche se è sempre più vicino alla Juventus, di pari passo c’è la curiosità per la prossima squadra di Antonio Conte. Ed è qui che spunta la clausola che senza dubbio fa rumore.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Secondo ‘Repubblica’, infatti, nell’addio tra le parti è stata inserita una buonuscita da 7 milioni di euro ma soprattutto una clausola che impedirà al tecnico di allenare una squadra italiana nella prossima stagione. Questo vuol dire che non potrà avvenire un ritorno alla Juventus, più volte ventilato nelle ultime settimane. Anche perché alla panchina bianconera si sta avvicinando un altro ritorno, quello di Massimiliano Allegri. L’ex ct, se vorrà una panchina da subito, dovrà comunque sceglierne una all’estero. La suggestione delle ultime ore è sicuramente quella che porta al Real Madrid, ma anche il Tottenham è ancora in cerca di un allenatore e ha sondato più volte piste italiane come Allegri e Sarri.