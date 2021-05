Conferme dalla Francia sul possibile approdo al Real Madrid di Antonio Conte. Contatti con l’entourage dell’allenatore italiano

Si è chiusa ieri l’avventura biennale di Antonio Conte all’Inter, conclusa con uno scudetto che mancava ormai da troppo tempo a Milano. I nerazzurri iniziano intanto un progetto di ridimensionamento, a causa anche della crisi attuale, mentre il tecnico salentino sembra già guardarsi intorno a caccia di una nuova sistemazione. Dalla Spagna tra la serata di ieri e la mattinata di oggi il nome di Conte ha iniziato a circolare in ottica Real Madrid dopo l’addio di Zinedine Zidane, mentre ulteriori conferme arrivano dalla Francia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, conferme dalla Francia per Conte: contatti col Real Madrid

Stando a quanto sottolineato da ‘Rmc Sport’, il Real Madrid ha iniziato le grandi manovre per la successione di Zinedine Zidane. Sono infatti tanti gli allenatori in lista per raccogliere l’eredità del tecnico francese che ha ufficialmente lasciato i ‘blancos’. Tra questi c’è proprio Conte, con il Real che avrebbe peraltro già iniziate le discussioni tra il proprio management e l’entourage dell’allenatore che solamente ieri ha salutato l’Inter.

Il futuro del tecnico campione d’Italia potrebbe quindi essere in Spagna con Benzema e soci pronti nel caso ad accoglierlo alla guida del Real. Intanto la stessa emittente sottolinea come da qualche settimana Leonardo, sia entrato in contatto con Achraf Hakimi, facendolo diventare una grande priorità per il PSG.