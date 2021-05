L’Inter è a caccia del nuovo allenatore: sfumato Massimiliano Allegri, spunta una pista a sorpresa come Maurizio Sarri

L’Inter al momento si trova col cerino in mano. Antonio Conte ha salutato, non accettando la politica necessaria di ridimensionamento del club, Simone Inzaghi va verso il rinnovo con la Lazio e Massimiliano Allegri ha scelto di tornare alla Juventus. Marotta ci ha provato con l’allenatore livornese che resterà libero ancora per poche ore. A questo punto i nerazzurri sono a caccia del nuovo allenatore, che necessariamente dovrà essere un nome nuovo. Tra i tecnici attualmente ‘liberi’ c’è ovviamente Maurizio Sarri, formalmente ancora sotto contratto con la Juventus ma ovviamente fermo da un anno. E ora è diventata una possibilità per l’Inter.

Secondo quando riportato dal giornalista Alfio Musmarra su ‘Top Calcio 24’, ci sarebbero stati dei “contatti ufficiali con l’entourage di Maurizio Sarri, ma per ora nulla di più”. Fali Ramadani, agente tra gli altri anche del tecnico ex Napoli, come vi abbiamo rivelato in queste ore si trova a Milano. In effetti al momento la pista è ancora fredda, anche perché l’Inter non ha assolutamente intenzione di accontentare richieste da 7 milioni di euro a stagione. A questo si aggiunge inoltre il fattore tecnico: prendere Sarri infatti vorrebbe dire cambiare completamente modulo e ovviamente stravolgere la rosa dei nerazzurri. Ora impostata fortemente sul 3-5-2, servirebbe necessariamente ‘settarla’ sulla difesa a quattro e aggiungere degli esterni offensivi e dei terzini per il 4-3-3 che non sono nella rosa interista. Uno scenario che la società non può permettersi.