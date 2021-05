CM.IT | Calciomercato, Inzaghi-Inter: cifre e dettagli del blitz nerazzurro

L’Inter fa vacillare Simone Inzaghi: il rilancio delle ultime ore avvicina sempre di più l’allenatore al club nerazzurro. Cifre e dettagli

Andato a vuoto l’ultimo tentativo per Massimiliano Allegri, l’Inter ha vissuto una giornata di contatti e colloqui per trovare l’erede di Antonio Conte. Forte di una firma sul rinnovo non ancora arrivata, la dirigenza nerazzurra ha riallacciato nel tardo pomeriggio i contatti per Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste, nella serata di ieri aveva raggiunto un’intesa con la Lazio per il rinnovo fino al 2024, ma l’autografo in calce al contratto non è ancora stato messo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Conte, Pochettino e non solo: il Real passa all’azione

Una situazione che ha favorito il nuovo blitz interista, materializzatosi, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, con un’offerta da circa 5,5 milioni di euro, bonus inclusi. Più o meno il doppio rispetto a quanto offerto da Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ha avuto un nuovo colloquio con Inzaghi, ma da fonti vicine all’Inter filtra ottimismo sulla chiusura vicina dell’affare, visto un accordo di massima già raggiunta.