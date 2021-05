Calciomercato Inter, post Conte: doppia alternativa ad Allegri

Calciomercato Inter, i nerazzurri ci proveranno per Allegri: ecco la doppia alternativa di Marotta se non arrivasse il livornese

Un nuovo ciclo sta per iniziare in casa Inter, dopo l’addio di ieri ad Antonio Conte. La separazione dal tecnico che ha riportato lo scudetto ai nerazzurri dopo 11 anni fa sensazione, ma era nell’aria. Ora, si guarda necessariamente al futuro. Nonostante la Juventus sia in vantaggio, Marotta intende provarci fino alla fine per Allegri. Qualora i tentativi per il livornese non dovessero avere successo, si guarda a due nomi provenienti dalla Serie A.

Calciomercato Inter, Fonseca e non solo come alternativa ad Allegri

Offerto infatti all’Inter Paulo Fonseca, che dopo aver lasciato la Roma resterebbe volentieri in Italia. L’altro nome, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, è quello di Sinisa Mihajlovic, attualmente sulla panchina del Bologna ma che rappresenterebbe una suggestione intrigante trattandosi di uno storico ex. Non trova riscontri invece l’ipotesi Sergio Conceiçao, per il quale era già sfumato il Napoli per i motivi raccontati da Calciomercato.it: stando ad ‘A Bola’, l’ex di Inter, Lazio e Parma da giocatore rinnoverà con il Porto per altri due anni.