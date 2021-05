La Juventus resta in pole per Allegri, che piace anche all’Inter: i bianconeri fiduciosi sul ritorno dell’allenatore livornese

Sono ore caldissime per Juventus e Inter. L’addio ufficiale di Antonio Conte ha rimesso in gioco anche la panchina nerazzurra, con Massimiliano Allegri che attualmente rappresenta l’allenatore più cercato da entrambi i club. Il tecnico livornese, come raccolto da Calciomercato.it, è in pole per la Juventus, che è fiduciosa sul suo ritorno alla Continassa dopo due anni. Allegri è la prima scelta dei bianconeri, date anche le difficoltà della pista Zidane, nonostante i tentativi dell’Inter.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, fiducia per il ritorno di Allegri ma c’è anche l’Inter

Tra l’allenatore 53enne e il suo vecchio club c’è anche una questione sentimentale che fa pendere la bilancia verso l’Allianz Stadium. Al tempo stesso la Juve dovrebbe anche risolvere la questione Pirlo, dal momento che la dirigenza vorrebbe risparmiare il suo ingaggio. Un ulteriore indizio dell’arrivo di Allegri può essere ovviamente l’addio di Fabio Paratici che oggi è diventato ufficiale.