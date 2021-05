Il Napoli ha inviato la nuova bozza di contratto ai legali di Spalletti. Per la presentazione serve il via libera dell’Inter

Alla chiusura del contratto tra Luciano Spalletti ed il Napoli manca davvero poco. Nella giornata di ieri vi abbiamo anticipato come il tecnico di Certaldo fosse in pole position per guadagnare la posizione di nuovo allenatore del club di Aurelio De Laurentiis. Il patron partenopeo dopo aver compreso che la situazione di Allegri era definitivamente destinata a scemare, si è rivolto in maniera netta ed inequivocabile verso l’altro allenatore toscano. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, il legame tra Spalletti ed il Napoli sarà biennale con un’opzione per il terzo anno. Al tecnico verranno assicurati 3.5 milioni a stagione più i relativi bonus. I legali di Spalletti, capitanati dal figlio del tecnico Samuele, stanno valutando tutti i dettagli dei corposi contratti del Napoli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Stand by dall’Inter, possibile presentazione tra pochi giorni

Come noto, Spalletti è ancora sotto contratto con l’Inter fino al prossimo 30 giugno. Per ufficialità e presentazione, si deve aspettare anche un ok dal club nerazzurro e soprattutto che le ultime pendenze tra Spalletti e la società meneghina siano risolte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Allegri | Accordo raggiunto

In tal senso stanno lavorando gli sherpa sia sponda tecnico sia sponda club nerazzurro per garantire al Napoli la possibilità di ufficializzare il tecnico nel più breve tempo possibile. Si procede senza fretta, con la consapevolezza che davvero solo un evento imprevisto ed imprevedibile può far saltare quello che è il binomio Spalletti-Napoli. La presentazione, infatti, stando alle intenzioni del Napoli potrebbe avvenire la prossima settimana ed è in bilico la location. Ancora, infatti, deve esser reso noto se avverrà a Roma o nel capoluogo campano.