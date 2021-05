Calciomercato Juventus, futuro Dybala: spunta il nuovo scambio

Calciomercato Juventus, Dybala sempre in bilico: nuova ipotesi di scambio per la ‘Joya’, l’asse che arriva dalla Spagna

Salutato Paratici, con Cherubini pronto a insediarsi al suo posto, la Juventus ragiona sugli scenari di mercato. Anche con il nuovo ds in carica, i bianconeri cercheranno di seguire una delle principali linee guida del recente passato, quella degli scambi, fondamentali nella attuale congiuntura economica. E se nelle ultime sessioni sono stati particolarmente fitti i contatti con il Barcellona, ora il nuovo asse caldo potrebbe essere quello con l’Atletico Madrid, per il quale sono stati avviati discorsi per Dybala.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, ribaltone Allegri | L’indizio dalla Spagna

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Morata: discorsi avviati con l’Atletico Madrid

Se ieri era stata smentita l’ipotesi di uno scambio tra Dybala e Correa, le due società avrebbero invece discusso della possibilità di scambiare la ‘Joya’ con Morata. Come noto, la Juventus, per acquistare il centravanti, dovrebbe versare ancora 45 milioni di euro ai ‘Colchoneros’. Ipotesi, quella di uno scambio tra lo spagnolo e l’argentino, che va attentamente monitorata. Come quella che potrebbe portare a Madrid Rodrigo Bentancur e a Torino Saul Niguez. I contatti tra le due dirigenze proseguiranno e potrebbero portare a sviluppi interessanti.