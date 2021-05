Allegri e Conte in corsa per la panchina del Real Madrid dopo le dimissioni di Zidane. Il tecnico toscano nei desideri anche di Juventus e Inter

Mercoledì frenetico e per certi versi epocale sull’asse Serie A-Liga nel valzer degli allenatori. Nel pomeriggio l’ufficialità dell’addio di Antonio Conte con l’Inter dopo le divergenze sul progetto con Zhang, seguire in tarda serata dalle dimissioni (da ufficializzare) di Zinedine Zidane con il Real Madrid. Panchine girevoli per le big Europa, con l’ex Ct della Nazionale in corsa proprio per rimpiazzare ‘Zizou’ alla guida dei sodalizio merengue. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, pericolo Real Madrid per Juve e Inter: gli scenari su Allegri

Per la panchina dei ‘Blancos’ potrebbe però inscenarsi un duello tutto italiano. Conte intriga Florentino Perez, ma il profilo di Massimiliano Allegri resta una pista credibile per il Real Madrid. Il presidente dei madrileni si prenderà qualche giorno di riflessione e in corsa resta anche Raul che verrebbe promosso dal Castilla. Su Allegri nelle ultime ore c’è soprattutto il pressing della Juventus per un possibile ritorno a Torino, ma non molla neanche l’Inter dell’estimatore Marotta dopo la separazione con Conte. Tripla opzione per il mister livornese, che darebbe la sua priorità al Real in caso di chiamata di Florentino Perez dopo il blitz del suo agente nei giorni scorsi a Madrid.

Intanto quello di Allegri è un nome molto chiacchierato in Spagna e sarebbe un profilo maggiormente apprezzato dai giocatori del Real Madrid rispetto a Conte. “Allegri è molto rispettato nello spogliatoio“, sottolinea il giornalista del ‘Chiringuito’ Edu Aguirre. Già nelle prossime 48 ore sono attesi sviluppi importanti sul fronte Allegri che resta al momento la prima opzione della Juventus, senza dimenticare inoltre il rilancio dell’Inter che offrirebbe un super ingaggio da 10 milioni di euro al tecnico per superare la concorrenza delle rivali.