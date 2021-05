Paulo Dybala resta nella lista dei cedibili della Juventus sul mercato. Pressing Atletico Madrid per il numero dieci argentino

Tutto da decifrare il futuro alla Juventus di Paulo Dybala. La questione rinnovo è congelata, con il numero dieci argentino che resta in bilico in virtù anche di un contratto in scadenza nel giugno 2022. Il club bianconero vuole evitare di perdere a parametro zero l’ex Palermo e senza l’accordo sul prolungamento verrebbe messo sul mercato al miglior offerente. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, pressing Atletico per Dybala: Simeone blocca lo scambio con Correa

Una delle squadre più attive sul fronte Dybala è sicuramente l’Atletico Madrid, con Simeone che non ha mai fatto mistero del suo debole per la ‘Joya’. Il sodalizio neo-campione di Spagna terrebbe d’occhio la situazione del numero dieci, non incedibile per la Juventus. Stando a quanto riporta in Spagna ‘El Larguero’, negli ultimi giorni si sarebbero intensificati i contratti tra l’Atletico e la Juve sul fronte Dybala. La ‘Vecchia Signora’ avrebbe proposto ai madrileni uno scambio alla pari con Angel Correa, giocatore però ritenuto fondamentale da Simeone per il suo scacchiere tattico.

Il tecnico argentino non vorrebbe sacrificare così Correa per la ‘Joya’, con l’Atletico che cercherà altre soluzioni per pianificare l’assalto al fantasista bianconero. Da escludere che nell’affare per Dybala un eventuale inserimento del riscatto di Morata.