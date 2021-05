Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere cambiato con l’accesso alla Champions League della Juventus: svolta in società

Finale di campionato thrilling per la Juventus, che però è riuscita a raddrizzare un’intera annata in una sola settimana. La stagione dei bianconeri è passata dall’essere disastrosa ad essere almeno sufficiente, con la vittoria di due trofei e l’imprescindibile qualificazione alla Champions League. Contro il Bologna è arrivata una prestazione convincente, così come i tre punti messi in saccoccia, poi è stato il Napoli a fare il resto con il pareggio contro il Verona. Riuscire ad essere nelle prime quattro permetterà alla ‘Vecchia Signora’ di programmare la prossima stagione nel migliore dei modi, anche perché la rosa necessita di diversi interventi per tornare ad insidiare l’Inter per lo scudetto. In questo campionato, infatti, la Juventus non è mai stata in corsa la vittoria finale. Gli ultimi 90′ della stagione, poi, potrebbero aver cambiato anche il destino di Paulo Dybala. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, decisione Dybala | Si sblocca il rinnovo

La permanenza di Paulo Dybala in bianconero è stata incerta per tutta la stagione, con il contratto che andrà in scadenza il 30 giugno del 2022. Questa estate, ormai è chiaro a tutti, sarà lo spartiacque per definire il futuro dell’argentino: rinnovo oppure addio immediato. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, la Juventus con la sicurezza della Champions League avrebbe deciso di riaprire le trattative per il rinnovo del contratto della ‘Joya’. I contatti con l’entourage di Dybala erano congelati ormai da diversi mesi, ma adesso potrebbe essere arrivata la svolta.

Le incertezze sul futuro di Cristiano Ronaldo, poi, non fanno altro che rafforzare l’idea che l’argentino possa rimanere a Torino ancora a lungo. Anche ieri contro il Bologna, il numero ’10’ è stato il migliore dei bianconeri, dispensando assist e grandi giocate a profusione. L’assenza di CR7 in campo, inoltre, è coincisa con una delle migliori prestazioni stagionali di Dybala: anche questo potrebbe non essere un caso. La notizia di giornata, comunque, è che la Juventus potrebbe accelerare le trattative per raggiungere un accordo con l’entourage del giocatore e prolungare il contratto dell’argentino.