Allegri ha chiesto un paio di giorni ancora. Spalletti in stand-by, il Napoli monitora lo sviluppo delle situazioni Galtier ed Inzaghi

Sono ore estremamente concitate in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis continua ad avere un unico candidato privilegiato: Massimiliano Allegri. I contatti sono proseguiti anche questa mattina, il tecnico Livornese ha chiesto a De Laurentiis ancora qualche giorno. La situazione, però, sarà definita entro la fine di questa settimana. Non solo il pressing della Juventus, ma anche l’incognita Inter che sta, letteralmente, cambiando i piani di Allegri. Filtrano sponda azzurra speranze ridotte al lumicino per portare al ‘Maradona’ l’ex allenatore bianconero. Il patron partenopeo è in costante contatto con Allegri che continua a tenere, però, una porta aperta, ringraziando costantemente l’amico presidente anche per la volontà dimostrata di scommettere su di lui. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Le altre opzioni di De Laurentiis per la panchina azzurra

Le altre tre ipotesi che restano in piedi si dividono la torta in percentuali non uguali. Potrebbe sfilarsi già tra pochissime ore la candidatura di Simone Inzaghi, qualora il pranzo con il presidente Lotito dovesse avere fumata bianca. D’altronde, De Laurentiis non metterebbe i bastoni tra le ruote all’amico biancoceleste. Situazione Galtier: aumentano le possibilità che il tecnico che ha appena lasciato il Lille trovi immediatamente panchina ancora in Francia, questa volta però assecondando la ricca offerta del Nizza. Il Napoli sonda, attende anche in questo caso ancora poche ore, per capire la praticabilità dell’operazione. Luciano Spalletti, invece, resta candidatura forte ed autorevole: talmente solida che si sussurra ci sia anche un gentlemen agreement per una sorta di piccola clausola rescissoria in caso di mancato accordo. A lei che attende fiducioso il Napoli per rientrare dalla porta principale nel giro che conta: anche in questo caso, poche ore e sarà tutto più chiaro per il tecnico di Certaldo.