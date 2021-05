Si accende il valzer degli allenatori in Serie A, con Conte pronto a lasciare l’Inter e la Juve su Allegri: tutti gli aggiornamenti live

Il tanto annunciato valzer delle panchine in Serie A si è avviato pochi minuti dopo il fischio finale dell’ultima giornata di campionato, con l’annuncio dell’esonero di Gattuso da parte di De Laurentiis. In questo ore, però, si è letteralmente infuocata: aria di divorzio tra Antonio Conte e l’Inter. Intanto, Gattuso ha trovato una nuova panchina nella giornata di ieri, accasandosi alla Fiorentina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Mentre i nerazzurri si trovano a dover gestire la questione Conte, anche la Juventus valuta l’addio di Pirlo per arrivare ad un allenatore top. L’Inter ed i bianconeri si sfidano per aggiudicarsi Allegri. Attenzione anche all’intreccio Conte-Zidane-Allegri a Madrid. Nel frattempo, anche il Napoli continua la sua ricerca all’allenatore.