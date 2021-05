Ultime calciomercato Inter: stamattina Marotta ha parlato con Allegri per il post Conte. Il tecnico livornese, però, più orientato a tornare alla Juventus

Mentre l’Inter tenta una complicatissima ricucitura dello strappo con Conte, Beppe Marotta si muove per l’eventuale erede. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, stamattina l’Ad nerazzurro ha parlato con Massimiliano Allegri, il suo preferito per il dopo Conte. Il tecnico livornese, però, è al momento più orientato al ritorno alla Juventus. In tal senso le percentuali sono molto alte, specie dopo l’ufficialità dell’addio di Paratici, il quale due anni fa – insieme a Pavel Nedved – fu decisivo per il suo esonero. Allegri ha però in testa pure il Real Madrid, anzi nella sua testa le ‘Merengues’ restano la primissima opzione.

Calciomercato Inter, post Conte: Simone Inzaghi prima alternativa ad Allegri

Tornando all’Inter: il ‘piano A’ è Antonio Conte, quello B Allegri, quello C Simone Inzaghi che in queste ore avrà un incontro con Lotito per il possibile rinnovo con la Lazio. Come alternativa delle alternative, infine, occhio a Maurizio Sarri (che non fa impazzire per tanti motivi) e a Sinisa Mihajlovic, offerto alla dirigenza e figura gradita a Marotta.