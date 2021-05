CM.IT | Calciomercato Inter, agente di Bastoni in sede: le ultime

L’agente di Bastoni e Ranocchia nella sede dell’Inter, le ultime di Calciomercato.it sui nerazzurri

Sono ore frenetiche per il mercato dell’Inter. Come appreso da Calciomercato.it, oggi, alle ore 15 circa, Tullio Tinti, agente tra gli altri di Alessandro Bastoni, si è presentato nella sede nerazzurra, possibile indizio sulla vicina firma del rinnovo o su una spaccatura con la dirigenza milanese.

In scadenza di contratto a giugno 2023, Bastoni è da tempo in trattativa per il prolungamento. Per lui non mancano gli interessi dalle migliori società europee, ma novità importanti sul suo futuro sono quindi attese già nelle prossime ore. Tinti parlò in modo chiaro a inizio maggio: “Con Marotta e Ausilio ho già trovato da tempo un accordo per il rinnovo del contratto (fino probabilmente a giugno 2024, ndr), adesso attendiamo delle risposte dalla proprietà. Il calciatore vuole rimanere all’Inter“.