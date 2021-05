Calciomercato Inter, sempre più vicina la separazione tra i nerazzurri e Conte: prove tecniche di addio, cifre e clausola

Ore caldissime in casa Inter per il futuro del club nerazzurro. Siamo allo scontro tra Zhang e Conte, come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it, con l’addio del tecnico che appare sempre più vicino. L’allenatore, fresco di scudetto, non intende accettare le condizioni proposte dalla dirigenza, che pure vorrebbe trattenerlo. Ma i ‘tagli’ che il club è intenzionato a fare sul monte ingaggi della rosa potrebbero fare, con ogni probabilità, la differenza.

Calciomercato Inter, Conte verso l’addio: le cifre e il piano B di Marotta

Conferme arrivano da Fabrizio Biasin, che su Twitter riferisce come quest’oggi potrebbe avvenire la chiusura del rapporto, con tanto di buonuscita. La richiesta di Conte è di 9 milioni di euro, l’offerta di Zhang arriverebbe a 6,5 milioni con l’inserimento di una clausola per non sedere su una panchina di una diretta concorrente in Serie A. Marotta si starebbe intanto cautelando contattando Allegri, che però è sempre più vicino al ritorno alla Juventus.