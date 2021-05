Zinedine Zidane ha ormai deciso l’addio al Real Madrid, che potrebbe quindi seriamente dirottare le sue attenzioni sull’ex allenatore dell’Inter

Sono ore caldissime anche per il Real Madrid. Dopo qualche giorno di riflessione Zidane – secondo quanto raccolto da Calciomercato.it – comunicherà a breve il suo addio al club blanco. Un epilogo al quale a Concha Espina erano preparati, e che scatenerà ulteriormente il toto sostituto. Dopo i contatti con Max Allegri e i colloqui con Raul, gli spagnoli stanno rivalutando anche la candidatura di Antonio Conte.

L’ormai ex Inter, come da lui stesso ammesso, è stato contattato due volte da Florentino Perez negli anni scorsi, ma chiese di “rimandare” questa enorme opportunità perché avrebbe preferito viverla da inizio stagione. Ora che il leccese è nuovamente sul mercato, il suo profilo per i merengues torna di enorme attualità. Non è un caso, infatti, che nelle ultime ore, come descritto dalla nostra redazione, ci sia stata un’importantissima accelerata nei contratti tra la Juventus e Max Allegri, che resta in ogni caso ancora in corsa anche per la panchina dei blancos. Ci attendono (altre) ore caldissime.