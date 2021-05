Nuovo appuntamento con la CMIT TV: segui la diretta delle 11.30 per lo speciale sulla situazione Conte in casa Inter

È caos in casa Inter, tira aria di addio con Antonio Conte. Segui lo speciale di Calciomercato.it sul futuro del tecnico salentino e della panchina nerazzurra. La CMIT TV torna in diretta alle 11.30, con tutti gli aggiornamenti su Conte, Allegri, Pirlo e Zidane: si infiamma il valzer degli allenatori. Da monitorare anche la situazione della Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Conduce Riccardo Meloni, affiancato da Giorgio Musso in collegamento dalla sede dell’Inter.