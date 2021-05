Dopo il ribaltone sul fronte Conceicao, il nome di Galtier può tornare di moda per il mercato del Napoli, oggi può essere una giornata decisiva

Sono ore decisive per comprendere quale possa essere il nuovo tecnico del Napoli. Dopo l’ascesa e la caduta del nome di Sergio Conceicao, le attenzioni sembrano concentrate su due piste. La prima porta Christoph Galtier, allenatore del Lille, fresco vincitore della Ligue 1, l’uomo che è riuscito nell’impresa di spezzare il monopolio del Paris Saint Germain. La seconda si concentra sul nome di Massimiliano Allegri che, come vi abbiamo raccontato, resta priorità della Juve. Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.it, questo pomeriggio ci sarà un incontro determinante tra lo stesso Galtier e la presidenza del Lille.

Il tecnico comunicherà la sua decisione: ormai, sembra segnato il suo addio alla squadra che ha appena reso campione di Francia. Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Il Napoli, per lanciare l’assalto allenatore transalpino, deve superare l’agguerrita concorrenza del Nizza. Il club della Costa Azzurra, infatti, ha offerto al Galtier uno stipendio di €300000 al mese + bonus: praticamente, si arriva a 4 milioni netti all’anno con estrema facilità. Un’offerta che testimonia le rinnovate potenzialità economiche del club rossonero, con un importante azienda siderurgica alle spalle che vorrei vendere il Nizza una delle società più forti in Francia ed in tutta Europa.