Il tecnico del Lille, campione di Francia, Christophe Galtier, ha confermato i contatti con il Napoli di cui Calciomercato.it ha parlato nelle scorse settimane

Il Napoli deve scegliere il prossimo allenatore dopo aver salutato Gattuso. Conceicao è il candidato forte, con un possibile incontro decisivo previsto per mercoledì, come raccontato da Calciomercato.it. La nostra redazione vi ha anche svelato nelle scorse settimane i contatti con Christophe Galtier, allenatore del Lille campione d’Italia. Contatti che sono ora confermati dallo stesso tecnico francese. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

“Tra stasera e domani ci vedremo. Non ho ancora deciso – le sue parole -. Non ci sono soltanto Lione e Nizza, anche il Napoli mi ha contattato. Mi piace la Francia. Con il presidente abbiamo parlato due mesi fa, poi non abbiamo più discusso del futuro. Tutto è ancora possibile: ho un contratto con il Lille e non ho ancora deciso”.