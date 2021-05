Calciomercato, UFFICIALE | Zidane lascia il Real Madrid

Ora è ufficiale: Zinedine Zidane lascia la carica di allenatore del Real Madrid. Per la panchina delle ‘Merengues’ resta in corsa anche Conte

Era nell'aria ormai da diverso tempo, come vi avevamo raccontato anche sulle pagine di Calciomercato.it, ma ora è ufficiale: Zinedine Zidane ha deciso di lasciare il Real Madrid. Lo ha annunciato il club spagnolo con un comunicato stampa.

Ora le ‘Merengues’ dovranno trovare un nuovo allenatore e, come raccontato nella giornata di ieri, in corsa per la panchina del Real c’è anche Antonio Conte. Niente da fare per Massimiliano Allegri, invece: il tecnico livornese ha raggiunto l’accordo con la Juventus. Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuovi annunci ufficiali.