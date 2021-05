Nel calciomercato esce di scena un nuovo allenatore: parole di conferma per Mauricio Pochettino al Psg

Mauricio Pochettino resta al Paris Saint-Germain. Sono le parole che il tecnico argentino ha rilasciato al sito del club transalpino che mettono fine a qualsiasi dubbio sul suo futuro. Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile interesse del Real Madrid, così come di un ritorno al Tottenham. La panchina del Psg libera avrebbe potuto essere occupata da Antonio Conte, invece tutto resta com’è. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, Pochettino resta al Psg: “Faremo grandi cose”

Vanno in questa direzione le sue parole: “Sono contento di come i calciatori si sono adattati ai cambiamenti. Molte cose non possono essere cambiate o sviluppate per mancanza di tempo, ma sono sicuro che con questo modo di lavorare e con l’idea di sviluppare altre idee sul campo, faremo grandi cose in futuro”.

Pochettino si è anche detto orgoglioso degli sforzi compiuti dalla squadra: “Siamo gli unici a sapere in che condizioni si trovava la squadra. Sono contento di quanto fatto per restare in corsa in tutte le competizioni fino alla fine”. Il tecnico argentino continua: “Il primo approccio è andato bene e si è creato un buon spirito di lavoro in tutta la squadra. Abbiamo lavorato bene e raggiunto alcuni obiettivi: non tutti, ma credo che abbiamo gettato buone basi”.