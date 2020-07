Milan-Juventus | Formazioni, calciomercato e dove vederla in tv

Stasera una sfida che può rivelarsi decisiva sia per lo scudetto che per la corsa all’Europa: a San Siro va in scena Milan-Juventus, anticipo serale della 31a giornata

Con 115 trofei ufficiali, Milan–Juventus è la sfida tra le due società più vincenti del calcio italiano. E la sfida di stasera a San Siro, anticipo serale della 31a giornata, può portare il club bianconero a conquistare quello che è il suo 68esimo trofeo. Con una vittoria a Milano, la società bianconera si avvicinerebbe ancor più a quello che è il suo nono scudetto consecutivo. Nel caso in cui il Milan invece dovesse invece superare la squadra di Sarri, i rossoneri manderebbero un messaggio importante a Roma e Napoli nella corsa all’Europa League e potrebbero riaprire i giochi per il titolo. Ecco le probabili formazioni di Pioli e Sarri, tutti i possibili intrecci di calciomercato e le informazioni in merito a dove vedere in TV e in streaming Milan-Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Juventus, Sarri: “Higuain va sbattuto a muro! Chiellini in recupero”

Milan-Juventus, le probabili formazioni: Higuain in attacco, dubbio Calhanoglu

Non c’è ancora certezza per quanto riguarda la formazione che Stefano Pioli schiererà contro la Juventus. A tenere banco in casa Milan sono le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il turco, uno dei migliori nelle ultime uscite, è uscito per infortunio nella sfida di sabato contro la Lazio e non è detto che Pioli proverà a rischiarlo dall’inizio. In alternativa è pronto Rebic, che ritroverebbe una maglia da titolare ma verrebbe schierato nel vecchio ruolo di ala sinistra. Davanti, infatti, sembra certa la presenza di Zlatan Ibrahimovic.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Maurizio Sarri dovrà invece far conto con le squalifiche di de Ligt e Dybala. Al posto dell’argentino giocherà l’ex Gonzalo Higuain, mentre in difesa, complici le non perfette condizioni fisiche di Chiellini, scenderà in campo Rugani al fianco di Bonucci. Torna poi a disposizione anche Alex Sandro, ma il brasiliano si accomoderà in panchina: spazio a Danilo sulla sinistra.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Bonaventura, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

LEGGI ANCHE >>> Milan-Juventus, da Calhanoglu a Ibra e Hernandez: dubbi e certezze di Pioli

Milan-Juventus, dove vederla in tv e streaming

Milan-Juve è in programma alle ore 21.45 a San Siro: la partita sarà visibile in esclusiva in diretta sull’app Dazn, visibile su dispositivi smartphone e tablet e sul canale Dazn1 (Sky Canale 209).

LEGGI ANCHE >>> Milan, Paqueta: “Ho bisogno di fiducia. Pioli corretto con me”

Milan-Juventus, intrecci di mercato: panchine roventi per Pioli e Sarri

La sfida di San Siro di questa sera vedrà sfidarsi due tra i tecnici più in bilico, che potrebbero lasciare la guida delle rispettive squadre nella prossima stagione. In casa Milan il futuro di Stefano Pioli appare segnato, con Gazidis che ha scelto di affidare a Ralf Rangnick sia il mercato che il ruolo di guida tecnica. Il tedesco, sottolineano dalla Germania, sarà annunciato all’inizio di agosto. Dubbi anche sul ruolo di Paolo Maldini, a cui sarebbe stato offerto un ruolo simile a quello di Pavel Nedved. Anche per Maurizio Sarri il futuro sembra essere incerto: lo scudetto potrebbe non bastare. La dirigenza vuole la Champions League, ma se il tecnico toscano non dovesse riuscire nella conquista del massimo trofeo continentale, allora la sua esperienza bianconera potrebbe concludersi dopo una sola stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, smentita su Rangnick: “Nessuna decisione prima di fine stagione”

Ma il mercato di Milan e Juventus potrebbe anche intrecciarsi. I bianconeri da tempo seguono Romagnoli, Theo Hernandez e soprattutto Gigio Donnarumma. Il futuro del portiere resta un’incognita: il Milan punta a rinnovare il contratto, inserendo magari anche una clausola e anche il giocatore sembra essere felice di restare a Milano. Emergono dunque segnali positivi sulla possibile permanenza dell’estremo difensore. La Juventus, comunque, osserva attenta e potrebbe tentare il colpo, inserendo magari nell’affare alcune contropartite gradite ai rossoneri, come Bernardeschi.

Ma bianconeri e rossoneri potrebbero anche sfidarsi sul mercato per obiettivi comuni. Uno potrebbe essere James Rodriguez, la cui permanenza a Madrid sembra ormai destinata a concludersi e potrebbe dunque liberarsi gratis dal Real Madrid. Tra gli altri obiettivi comuni ci sono anche Milik, che piace ai rossoneri, ma con i bianconeri che appaiono favoriti e il giovane Omeragic, difensore dello Zurigo per cui il club elvetico chiede una decina di milioni di euro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan-Juventus, convocati Pioli | Recupero in extremis

Milan-Juventus, i convocati di Sarri | Due assenze e due ritorni