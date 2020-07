Milan-Juventus, convocati Pioli | Recupero in extremis

Il tecnico rossonero avrà regolarmente a disposizione anche Calhanoglu, reduce dalla botta con la Lazio.

Sono ventitré i convocati di Stefano Pioli per la super sfida contro la Juventus valida come secondo anticipo della 31esima giornata di Serie A che va in scena oggi alle 21.45 a ‘San Siro’. Il tecnico del Milan potrà contare anche sul centrocampista turco Hakan Calhanoglu, uscito malconcio dalla trasferta contro la Lazio, che è riuscito a recuperare in extremis. Sempre out i lungodegenti Duarte, Musacchio e Castillejo. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Laxalt, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Kessie, Krunic, Paqueta, Saelemaekers.

Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic.

