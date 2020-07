James Rodriguez destinato a lasciare il Real Madrid. Il colombiano, accostato a Juventus e Milan, nel mirino dell’Atletico Madrid che vorrebbe ingaggiarlo gratis

James Rodriguez è da tempo fuori dai progetti del Real Madrid. Il fantasista colombiano è stato accostato a più riprese alle big di Serie A, Juventus, Milan e Napoli in particolare. Il rapporto con il club e Zidane è ormai ai minimi storici, con l’ex Monaco che non ha preso parte all’ultima gara di Liga contro l’Athletic Bilbao: “James è rimasto fuori perché lo ha chiesto lui, per problemi suoi. Ma non voglio parlarne“, ha sottolineato seccamente ‘Zizou’ sul mancato utilizzo del giocatore.

Calciomercato, James via dal Real: gratis all’Atletico

James Rodriguez potrebbe lasciare il Real a prezzo di saldo o addirittura gratis come paventa il ‘Chiringuito TV’. Sulle tracce del nazionale colombiano ci sarebbe soprattutto l’Atletico Madrid, con il giornalista Eduardo Inda che ha svelato dei contatti in corso tra le due società madrilene per il trasferimento alla corte di Simeone di James. Il 28enne mancino, in scadenza nel 2021, piace al tecnico argentino con i ‘Colchoneros’ che avrebbero sondato la disponibilità del Real Madrid a privarsi del trequartista senza sborsare un euro. Un trasferimento tra le due grandi rivali cittadine che sicuramente farebbe discutere, anche per le modalità d’acquisto…

