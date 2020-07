Nelle ultime ore si è parlato molto del prossimo arrivo di Rangnick al Milan. Fonti del club smentiscono decisioni prese prima della fine della stagione

Si prospetta una rivoluzione importante in casa Milan, ma nulla accadrà prima della fine del campionato. Nelle ultime ore si è parlato molto di Rangnick e Maldini ma stando a quanto riferito dall’Ansa fonti del club sono intervenute dopo le indiscrezioni secondo cui l’ad Ivan Gazidis avrebbe già comunicato al dt l’arrivo del nuovo allenatore: “Nessuna decisione tecnica è stata presa né verrà presa dal Milan prima della fine della stagione, e si conferma una volta di più massimo supporto e fiducia della dirigenza a Pioli e alla squadra”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Le stesse fonti sottolineano come all’interno del club rossonero tale notizia abbia provocato stupore non solo per il contenuto dei rumor ma anche per la tempistica.

