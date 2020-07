Calciomercato Milan, ecco Rangnick: la decisione di Maldini

Ivan Gazidis avrebbe offerto a Paolo Maldini un nuovo ruolo all’interno del Milan. L’arrivo di Ralf Rangnick cambia il futuro dell’ex difensore

L’arrivo di Ralf Rangnick allontana Paolo Maldini dal Milan. Ivan Gazidis ha deciso, ormai da tempo, di puntare sul tedesco, che in rossonero andrà a ricoprire il ruolo di Direttore tecnico e quasi certamente anche di mister.

Non c’è più spazio dunque per la bandiera rossonera. Ivan Gazidis – come riporta ‘Sky Sport’ – avrebbe comunicato a Maldini l’arrivo di Rangnick, proponendogli il ruolo di ambasciatore del club. Un ruolo che ovviamente sta stretto all’ex difensore, che ha sempre dichiarato di non voler occupare un ruolo di immagine.

