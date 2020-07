Definito l’arrivo di Rangnick al Milan. Il tedesco potrebbe ricoprire il doppio ruolo allenatore-direttore tecnico. Novità per Maldini

Mancherebbe ormai solo l’ufficialità per lo sbarco al Milan di Ralf Rangnick. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe arrivata la fumata bianca definiva sull’approdo in rossonero del tedesco, bloccato con un contratto triennale dall’Ad Gazidis. Da decidere ancora però quale sarà il ruolo di Rangnick, che potrebbe iniziare solo con la carica di responsabile dell’area tecnica per la prima stagione. Probabile però che ricopra anche il ruolo di allenatore, con Pioli che potrebbe salvare la panchina solo in caso di una miracolosa qualificazione in Europa per la prossima stagione.

Per Paolo Maldini prende corpo invece un ruolo ‘alla Nedved’ nella dirigenza milanista: una poltrona da vicepresidente, con mansioni però più istituzionali che operativi. L’ex bandiera del ‘Diavolo’ avrebbe chiesto una pausa di riflessione dopo l’incontro con Gazidis, anche se non sarebbe entusiasta del nuovo ruolo.

