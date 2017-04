Chelsea, CLAMOROSO: Mourinho vuole Terry allo United!

28/04/2017 18:43

CHELSEA TERRY / Dopo Lampard, i tifosi del Chelsea rischiano di assistere a un altro 'tradimento'. Secondo il 'Sun', infatti, John Terry potrebbe restare in Premier League visto che sulle sue tracce sarebbe piombato il Manchester United. Il suo ex allenatore Mourinho lo vorrebbe per dare maggiore esperienza al reparto arretrato dei 'Red Devils'. Il 36enne inglese non rientra nei piani di Antonio Conte ed è in scadenza di contratto. Per lui si parla anche di un futuro in Cina o nella Major League soccer statunitense.

R.A.