Calciomercato Roma, agente Dzeko: "Milan? Non mi sento di smentire"

27/04/2017 12:55

CALCIOMERCATO MILAN DZEKO ROMA / Le voci che vogliono Dzeko via dalla Roma e sempre più vicino al Milan ormai impazzano. La web radio di 'Romanews' ha contattato Silvano Martina, l'agente dell'attaccante bosniaco, il quale non si è sbottonato più di tanto ma ha rilasciato frasi sibilline: "Non mi sento di smentire queste voci - ha detto - Ma sono cose che dovete chiedere alla Roma. Io non posso aggiungere altro". Dichiarazioni che lasciano incertezza sul futuro del centravanti in giallorosso.

N.L.C.