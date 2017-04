Gignac al veleno contro il PSG: "Li odio, preferirei morire anziché giocare con loro!"

26/04/2017 23:10

GIGNAC PSG ODIO / Il suo presente è in Messico, al Tigres per la precisione. Ma Andre-Pierre Gignac non ha smarrito la sua forte fede per l'Olympique Marsiglia. E soprattutto il profondo astio per il Paris Saint-Germain: "Li odio! Preferirei morire piuttosto che giocare per questa squadra. Nemmeno se mi pagassero 10 volte di più firmerei. La rimonta subita contro il Barcellona? Non avete idea di quanto ho pianto al sesto gol dei catalani. Urlavo, correvo…mia moglie ha avuto pure paura", ha dichiarato alla rivista 'Life and Style'.

D.G.